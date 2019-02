V. Francavilla, Donatiello: "Se il Matera non si presenta, pronto piano B"

La Virtus Francavilla sta vivendo momenti di incertezza visto che da Matera giungono notizie riguardo alla non presentazione della squadra, composta dai ragazzi delle giovanili, domenica in occasione della sesta giornata di ritorno al 'Fanuzzi' di Brindisi. A parlare in casa biancazzurra è stato il vicepresidente Tonino Donatiello ai colleghi de Il Quotidiano di Brindisi: "Stiamo continuando con impegno gli allenamenti sul campo dello stadio di Ceglie Messapica. Pronto anche il piano B con la disputa di una partita amichevole in famiglia con la nostra formazione Berretti. Questo perché non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione o di perdere la condizione dal momento che, fortunatamente, si torna in campo mercoledì con il turno infrasettimanale".