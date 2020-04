V. Francavilla, Ekuban svela i suoi modelli: "Eto'o mi ha illuminato, ora guardo Lukaku"

L'attaccante della Virtus Francavilla Joseph Ekuban ha parlato al Corriere dello Sport dello stop dei campionati a causa del Coronavirus e di come vive queste settimane: “Siamo tutti un po' scombussolati da questa vicenda è difficile per tutti non poter gare le cose che ci piacciono di più e a noi calciatori dispiace non poter scendere in campo, ma la salute viene prima di ogni cosa e dobbiamo continuare a seguire le regole. - continua Ekuban parlando del gruppo biancoazzurro e di se stesso – In gruppo si ride e si scherza tanto, ma quando c'è da lavorare siamo sul pezzo e c'è grande affiatamento anche fuori dal campo. Ho trovato ciò che immaginavo, quello che mi era stato prospettato. Modelli? Mi è sempre piaciuto Eto'o, è lui ad avermi illuminato. Come caratteristiche fisiche, però, il calciatore a cui guardo di più adesso è Romelu Lukaku".