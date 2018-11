V. Francavilla, esordio per il Millennial Tchetchoua

Fonte: www.tuttocalciopuglia.com

Il primo "Millennial" della Virtus Francavilla. Nel match contro il Monopoli è arrivato il primo gettone con la maglia biancazzurra per Giovanni Tchetchoua, centrocampista camerunense arrivato dalle giovanili dell'Inter dopo una buona parentesi in Serie D (34 presenze e due gol) con l'Olginatese.

Muscoli e qualità al servizio della squadra negli ultimi dieci minuti del derby contro i biancoverdi, entrato per dare una mano ai compagni nel difendere un risultato importantissimo poi sfumato nei secondi finali. Fino a sabato scorso non era mai stato impiegato, adesso Bruno Trocini sembra voler valorizzare un altro giovane interessantissimo portato a Francavilla Fontana in estate dal dg Domenico Fracchiolla. Magari per avere tra le mani il futuro Folorunsho, arrivato anche lui tra lo scetticismo generale un anno fa ed oggi ricercato da numerosi club.