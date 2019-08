© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Mariano Fernandez, direttore sportivo della Virtus Francavilla, ai microfoni di Canale 85 ha fatto il punto sulla trattativa legata a Pierre Baclet: “Non è ancora fatta per Baclet, ci sono situazioni da aggiustare. Siamo più vicini rispetto a una settimana fa, tra oggi e sabato proveremo a concordare il tutto. Sono arrivati giovani che seguo da tempo: Delvino ha già fatto vedere grandi cose, Calcagno due anni fa ha vinto la D. Ma anche Mastropietro, Costa... Sono tutti ragazzi di grande prospettiva, per il presente e per il futuro", sono le parole riprese da tuttocalciopuglia.com.