© foto di Giuseppe Scialla

Il centrocampista della Virtus Francavilla Michael Folorunsho ha parlato ai microfoni di TuttoC.com della propria stagione e del futuro: “Per me è una stagione particolarmente positiva, ma guardo sempre prima la prestazione della squadra e poi valutare quella che è la mia gara e la mia stagione. Per adesso sono ovviamente contento, ma voglio e posso fare ancora di più di così per dare il mio contribuito alla squadra. Sono maturato a livello caratteriale dopo un impatto non semplice con la Serie C l’anno passato, ho capito come fare le cose. Mi sono servite anche alcune giuste punizioni e adesso quest'anno ho cominciato sapendo già cosa mi aspettava. Obiettivi? Per ora ai playoff non ci pensiamo. Abbiamo sei finali da qui alla fine, dobbiamo dimostrare di gara in gara quello che siamo e dare tutto quello che abbiamo. - continua Folorunsho parlando poi dei propri modelli - Non c'è un giocatore in particolare. Io vedo tante partite, sicuramente mi piacciono quei calciatori con grande personalità, come ad esempio Ibrahimovic, ma nessuno in particolare".