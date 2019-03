V. Francavilla, Ginobili: "Ioime migliore in campo, orgoglioso dei miei"

La Virtus Francavilla sbatte contro il muro di Raffaele Ioime, migliore in campo nel pareggio dei pugliesi contro il Potenza. A fine gara è intervenuto il vice allenatore virtussino, Maximiliano Ginobili, in sostituzione di Bruno Trocini, espulso dall'arbitro a metà ripresa: "C'è stata qualche incomprensione vicino alla panchina ospite, il mister è una persona molto pacifica ed è andato lì per calmare gli animi ed evitare sanzioni disciplinari ai nostri giocatori ma evidentemente il suo gesto è stato male interpretato dall'arbitro". Ginobili passa poi al commento della gara: "Abbiamo disputato almeno trenta minuti strepitosi nel primo tempo e, nella ripresa, siamo ripartiti con la stessa intensità. Il loro portiere è stato il migliore in campo e ha salvato il risultato in almeno cinque o sei occasioni, in altre potevamo fare meglio noi. Abbiamo concesso poco ad una squadra forte come il Potenza perché tutta la squadra fa bene la fase difensiva, a cominciare dagli attaccanti. A fine partita i ragazzi erano tristi per non aver portato a casa la vittoria, io credo che debbano essere orgogliosi della prestazione e carichi per affrontare le prossime partite con la stessa rabbia".