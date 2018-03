V. Francavilla-Juve Stabia sarà conclusa il 18 aprile

Fonte: TuttoC.com

La gara Virtus Francavilla-Juve Stabia, valida per la 32^ giornata del Girone C, sospesa nella giornata di ieri al 53' per impraticabilità del campo causa pioggia, proseguirà in data mercoledì 18 aprile 2018 a partire dalle ore 14:30. Le due squadre termineranno il match partendo dal minutaggio indicato e dal punteggio di 0-0 che sussisteva al momento della sospensione.