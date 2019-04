© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto raccolto da Tuttocalciopuglia.com la Virtus Francavilla avrebbe intenzione di trattenere anche nella prossima stagione il portiere Emanuele Nordi, classe ‘84, viste le sue ottime prestazioni. Il calciatore, arrivato a dicembre, ha un accordo con il club biancoceleste in scadenza in estate e la società è al lavoro per prolungarlo anche se solo una volta raggiunto l’obiettivo stagionale, ovvero i play off, le parti si siederanno al tavolo delle trattative per trovare l’accordo.