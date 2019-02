© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

Il tecnico della Virtus Francavilla Bruno Trocini ha presentato in conferenza stampa il match di oggi contro la Casertana: "Andremo ad affrontare in casa loro una squadra molto attrezzata e forte. Siamo consapevoli di questo ma da diverso tempo siamo competitivi ed in crescita e sono convinto che faremo una prestazione all'altezza. Ho detto ai ragazzi che sarà importante dare continuità di prestazione, siamo soltanto alla quarta di ritorno ma dobbiamo pensare di essere all'altezza di fare risultato su un campo difficile come quello della Casertana. Francesco Puntoriere è arrivato ieri ed è disposizione mentre Sirri sarà l'unico assente. Cavaliere in settimana si è allenato, ha avuto una forte tracheite ed è disposizione. Con il mercato abbiamo preso giocatori importanti in ogni riparto, la società ha operato in maniera corposa e la squadra di è sicuramente rinforzata. Poi sono stati inseriti ragazzi che con noi stanno bene. Io sono felice, la società ci ha accontentato visto che ottenuto quello che avevo chiesto. La Casertana è una squadra che ha grande qualità in tutti i reparti, sicuramente hanno qualche assenza importante ma hanno due/tre giocatori di categoria superiore. Hanno probabilmente l'attaccante più forte di tutta la categoria. Nordi ha ripreso il suo posto tra i pali, non ha giocato a Rieti perché aveva problemi alla schiena".