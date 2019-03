Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Bruno Trocini, allenatore della Virtus Francavilla, intervenuto a fine gara in sala stampa ha così commentato il pareggio contro la Vibonese: "Sono molto amareggiato, è un boccone difficile da digerire. Se avessimo vinto con tre gol di scarto non ci sarebbe stato nulla da ridire. Tante occasioni, un rigore clamoroso non dato. Sono due punti persi. Non siamo stati bravi e neanche furbi negli ultimi minuti. Dovevamo tenere palla oppure raddoppiare sui portatoli di palla, non siamo riusciti a fare ne l'uno ne l'altro. Il calcio è bello perché cambia tutto molto velocemente, dal sereno alla tempesta e viceversa. Sulle nostre occasioni e in particolare su quelle di Partipilo, in una è stato bravo il portiere e nell'altra ha preso il palo. Sicuramente è tra i più amareggiati".