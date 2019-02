V.Verona, Danti: "Dobbiamo approfittare del momento della Ternana"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Domenico Danti, attaccante della Virtus Verona, sabato si troverà di fronte la Ternana, sua ex squadra. Il giocatore rossoblu, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com, ha affermato: “All’andata finì 0-2, ma li avevamo comunque messi in seria difficoltà. Ci hanno annullato anche un gol regolare che non era in fuorigioco, abbiamo fatto una gran partita contro una formazione creata per vincere il campionato, e in campo c’erano solo giocatori di un certo livello. La mia esperienza lì è stata sicuramente più che positiva, è stato l’anno in cui siamo saliti in B; hanno una grande tifoseria, mi hanno accolto sempre nel migliore dei modi. Dobbiamo approfittare del loro momento di debolezza per riuscire a fare punti, ma sarà comunque una gara difficile. Ce la giocheremo a viso aperto, come abbiamo fatto sempre.”