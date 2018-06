V. Verona, Danti: "Resto qui. A gennaio ho detto no al Parma"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Intervistato da L'Arena l'attaccante Domenico Danti ha annunciato di essere pronto a rinnovare con la Virtus Verona e di aver rifiutato a gennaio offerte importanti dalla Serie B: “Con la dirigenza e il mio procuratore ci siamo incontrati in sede e non c'è stato bisogno di molto per trovare un accordo, non c'è stato alcun rilancio perché volevamo continuare assieme anche in Serie C. Sono molto legato a questo ambiente e mi fido a occhi chiusi tanto che avrei firmato pure in bianco. - continua Danti – Gennaio? Il mio procuratore mi ha detto che erano arrivate richieste formali da Carpi, Entella e Parma, ma ho sempre detto no per non tradire l'impegno preso con questo club”.