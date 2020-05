V. Verona, Fresco: "Carpi promosso? Scelta meno sbagliata. No alla Serie B a 40 squadre"

Il presidente-allenatore della Virtus Verona Luigi Fresco dopo le decisioni dell'Assemblea di Lega Pro di ieri ha commentato l'esito della riunione ai microfoni di Tuttoc.com: “Fermare il campionato era obbligatorio perché come dice Tommasi finché si decide se giocare in videoconferenza la risposta è una sola ed è negativa. Non si può pretendere di tornare in campo se non ci sono nemmeno i presupposti per tenere una riunione di persona. È come pretendere di mangiare un panino mentre si è sott'acqua. Il blocco delle retrocessioni ci sta perché purtroppo qualcuna non si iscriverà e qualche altra non salirà dalla Serie D quindi il format è garantito, forse poteva essere gestita meglio la questione dei ripescaggi aggiungendo qualche condizione nel caso in cui non si arrivasse alle 60 squadre previste. - continua Fresco – Per quanto riguarda la quarta promossa l'idea di giocare i play off poteva anche trovarmi d'accordo, ma non ci sono i presupposti per giocare in questo momento. La media punti è sempre stata la soluzione adottata per i ripescaggi e girava la voce che questo criterio è stato indicato anche dall'Uefa. Non so se sia la scelta più giusta, sicuramente è la meno sbagliata anche se alla fine ci saranno ricorsi. Bisogna comunque vedere cosa deciderà il Consiglio Federale. Serie B a 40? Sono totalmente contrario perché ci ho messo una vita ad arrivare in questa categoria dove ci sono squadre che tutti gli anni provano a salire senza riuscirci e ora vorrebbero farlo a tavolino. Se proprio si vuole ridurre l'organico in Serie C si può decidere di sospendere i ripescaggi per 5 anni fino a far scendere le squadre da 60 a 40. "