© foto di Flavio Mazzoleni

Il tecnico della Virtus Verona Luigi Fresco nel dopo gara di Coppa Italia Serie C ha parlato della sconfitta contro la Triestina arrivata a causa di un rigore quantomeno dubbio: "Il rigore non c’era, nessuno aveva protestato in campo. Gatto si è lasciato andare, comunque è tutta esperienza che facciamo e ci teniamo la buona prestazione che abbiamo fatto. Loro hanno sbagliato un gol clamoroso, ma anche noi abbiamo avuto le nostre belle occasioni. - conclude Fresco come riporta Trivenetogoal.it - La Triestina ha una rosa eccezionale, chi può dire chi sia titolare fra Costantino, Ferretti, Gomez e Granoche?".