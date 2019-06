V. Verona, Fresco: "Spiace per chi non ce l'ha fatta. Ma torniamo in C"

© foto di Flavio Mazzoleni

Festeggia la Virtus Verona. Dopo gli annunci di Albissola e Siracusa, che non si iscriveranno in Serie C, infatti il club veneto vede la riammissione nel prossimo campionato di terza divisione. Il presidente, e allenatore, del club Luigi Fresco ai microfoni di Tuttoc.com commenta così la vicenda: “Serie C per noi. Spiace per i club che non ce l’hanno fatta ma, ovviamente, son felice per noi. Sarà un weekend di attesa, solo martedì potremo festeggiare. Però le carte son già pronte da tempo, ci aspettavamo che qualcuna non ce l’avrebbe fatta. Mi aspettavo, onestamente, la Lucchese al posto delle altre due. Ma per noi, poco importa. L’importante è tornare subito in Serie C”.