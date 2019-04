© foto di Flavio Mazzoleni

Il tecnico della Virtus Verona Luigi Fresco ha presentato il match di oggi contro l'Albinoleffe: "Dobbiamo vincere, ogni altro discorso diventa secondario. Sappiamo che la partita non sarà facile ma è pur vero che in questo girone non esistono partite facili. Tutto può ancora succedere, le sorprese sono dietro l'angolo ed ogni domenica assistiamo a risultati inaspettati ma rientra tutto nella natura di questo girone".