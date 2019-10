V. Verona Sammarco: "Mai pensato di smettere. Ultimi 2 mesi complicati"

© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di oggi il centrocampista Paolo Sammarco si è presentato in conferenza stampa per parlare della nuova avventura: “Ho fatto tante esperienze e ora arrivo in una società che è fresca in Serie C e che possa consolidarsi nel professionismo e magari puntare a qualcosa di più. Sono felice di questa opportunità, la mia voglia di giocare è la stessa di quando avevo 18 anni, non ho mai pensato di smettere anche se sono stati i due mesi più complicati della mia carriera perché non mi era mai capitato di restare senza squadra. - continua Sammarco come riporta Trivenetogoal.it - Ho avuto i primi contatti lo scorso gennaio, in estate c’è stata nuova una chiacchierata e adesso quando si è riaperta questa possibilità è arrivato il momento di accettare di far parte di questo progetto”.