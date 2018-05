Valentini: "Svincolo inaspettato. Rosso-Vicenza? Bene"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'esperto portiere Alex Valentini da oggi è svincolato dopo l'acquisto di parte del Vicenza da parte della famiglia Rosso, proprietaria del Bassano. TuttoC.com lo ha intervistato in esclusiva.

Ti aspettavi questa separazione?

"Non conoscevo bene i termini dell'asta e quindi non me l'aspettavo. Son cose che avevo messo in preventivo perché se non fosse entrato nessun compratore mi sarei comunque ritrovato svincolato, a prescindere dall'anno in più di contratto che avevo".

Sul campo, in ogni caso, avete raggiunto la salvezza.

"Annata difficilissima tra mille difficoltà sia economiche che mentali che fisiche. Siam riusciti a fare una piccola impresa, ottenendo quella salvezza che la città ci chiedeva. Spero che adesso il Vicenza possa tornare in altri palcoscenici perché merita di stare più in alto".

Ti sei chiesto come abbia fatto a iscriversi il club a inizio anno?

"Ci siam fatti tante domande, sapevamo che la situazione non era facile perché i debiti erano tanti. È comunque vero che non era l'unico club con una posizione debitoria. Ci era comunque stato garantito che i debiti sarebbero stati spalmati, mi era stato garantito dalla precedente proprietà che ci sarebbe stato un progetto serio. E sono dispiaciuto soprattutto per questo".

Adesso il Vicenza ai Rosso.

"Renzo Rosso è un imprenditore che con la sua famiglia ha già dimostrato a Bassano di saper lavorare bene nel mondo del calcio, raggiungendo ottimi risultati. Sono sicuro che darà molte gioie ai tifosi e sarò veramente contento se Rosso riuscirà a riportare il Vicenza in alto".

Il tuo futuro?

"Vedremo. Oggi è arrivato questo svincolo, valuterò col mio agente cosa sarà meglio fare. Aspetterò e valuterò le proposte, mi piacerebbe ovviamente continuare a giocare dopo un paio di anni a Spezia nei quali non sono riuscito a esprimermi al meglio".