Valzer degli attaccanti in Serie C: il mercato passa dal reparto avanzato

Proroga doveva essere e proroga è stata: il calciomercato di Serie C, a discapito di quanto si potesse pensare, non si è concluso il 25 agosto, ma è stato "allungato" sino al 31 del mese, considerando che il campionato inizierà alla metà di settembre. Alle 20:00 di venerdì il gong, di un'ulteriore cinque giorni che ha i fari puntati principalmente sugli attaccanti.

Il nodo più grande, il tormentone, è legato a Umberto Eusepi, che dopo aver rifiutato L.R. Vicenza Virtus, Catanzaro e Viterbese, sembra essersi deciso a lasciare Pisa, destinazione Novara: si attendono le firme, ma non sono da escludere i consueti ripensamenti dell'attaccante. Che se però sposasse la causa azzurra aprirebbe la questione legata a Gianluca Sansone, in uscita dal Piemonte e inizialmente ambito dalla Ternana, che potrebbe però aver virato su Francesco Nicastro: mister De Canio un attaccante lo vuole, è l'ultimo tassello che manca per completare una rosa completamente rivoluzionata.

Altro nome caldo è quello di Pablo Gonzalez, che ha salutato l'Alessandria liberandosi del contratto con i grigi, e monitorato ancora proprio dal Novara, anche se probabilmente è l'Entella la squadra che attualmente pare in pole per assicurarsi l'esperto e decisivo attaccante, classe '85.

Non c'è poi da dimenticare le prima citate Viterbese e Catanzaro, che potrebbero proprio instaurare un'asse almeno per il trasferimento di Saveriano Infantino nel Lazio: la truppa di patron Camilli deve sostituire Jefferson, accasatosi al Monza, e il nome più indicato pare essere quello del giocatore giallorosso, per altro in uscita dalla Calabria. Il presidente ha dato lo stop al mercato dei laziali, ma potrebbe questa essere una tattica.

Nomi altisonanti sono quelli di Pablo Granoche e Antonio Florio Flores: il primo ha raggiunto l'accordo con la Triestina, ma deve risolvere la "problematica" con lo Spezia, dove potrebbe approdare il secondo. E in questo caso si infrangerebbero i sogni dell'Arezzo, che sperava nel ritorno in amaranto di Floro Flores.

Infine il Piacenza: dopo il k.o. di Corazza, il club emiliano cerca un esterno che vada a rimpiazzarlo, ma probabilmente un giovane valorizzato. Ultime ore per il responsabile di mercato Matteassi per scegliere il giusto profilo. In uscita dal Renate c'è Francesco Finocchio, ma nessun indizio collega le due squadre: anzi, non è da escludere che il classe '92, alla fine della fiera, rimanga in Brianza.