© foto di Federico Gaetano

Giornata di presentazioni in casa Vicenza. Jari Vandeputte, attaccante belga acquistato dalla Viterbese nelle ore finali di calciomercato, ha svelato un retroscena proprio in merito a ciò: “La Viterbese ha fatto di tutto per trattenermi, ma io volevo venire qui. Conosco il direttore Magalini, ho avuto anche una proposta da parte del Frosinone, anche se loro sono in B, non ho avuto alcun dubbio. Mi sono informato, ho parlato con varie persone e ogni giorno che passava è cresciuta in me la voglia di venire qui. E’ una società importante nel calcio italiano ed è stata la migliore decisione per me e la mia famiglia. Sono arrivato in un mondo totalmente diverso, mi è piaciuto l’impatto con la città e con lo stadio, questa è una società importante che vuole crescere e merita di più rispetto a questa categoria”.