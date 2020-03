Vandeputte: "Non voglio lasciare Vicenza. Il mio idolo? Mertens, siamo simili"

Le prestazioni che fanno la differenze, e gli occhi di altri club che si posano su di lui: ma Jari Vandeputte non pare avere intenzione di lasciare il Vicenza. A confermarlo, come riferisce trivenetogoal.it, è lo stesso calciatore rispondendo, attraverso i canali social del club, alle domande dei tifosi: "Non ho assolutamente intenzione di lasciare Vicenza. Chi mi ha convinto a venire qui? Mister Lopez era a Viterbo e parlandoci mi ha anche consigliato Vicenza come piazza, anche se come allenatore avrebbe voluto che rimanessi nel Lazio".

Nota poi sul suo idolo: "Mertens perché ha fatto più o meno il mio stesso percorso, è un modello anche perché ha caratteristiche simili alle mie"