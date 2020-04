Vantaggiato: "Finire i campionati sul campo. Vorrei chiudere la carriera alla Ternana"

Dalle colonne del Corriere dello Sport è intervenuto il bomber della Ternana Daniele Vantaggiato, che ha detto la sua sul campionato: "Era il momento cruciale, stavamo lavorando bene anche nella prospettiva della doppia finale di Coppa Italia contro la Juventus Under 23 e per i playoff. Il ritorno in campo? Spero che arrivi prima possibile, ho voglia come tutti di giocare e divertirmi. Faccio il mestiere più bello, però prima vengono la salute e la sicurezza. Poi servirà lo sforzo per far ripartire lo sport. Spero di ricominciare a maggio o giugno. E' giusto concludere i campionati sul campo, ripartire anche se dovessero allungarsi i tempi. Magari si potrebbero disputare solo i playoff".

Chiude rispondendo alla domanda sulla possibilità di chiudere la carriera a Terni: "L'obiettivo è questo. Poi le idee sono diverse, potrei vedermi allenatore ma non escludo altre vie. Vorrei rimanere nel calcio".