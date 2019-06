Dalle pagine de Il Gazzettino Fabio Lupo, ds del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della panchina lagunare: "Entro lunedì 24 giugno qualcosa deciderò, o magari anche prima, chissà. Permanenza di Cosmi? Cosmi è ancora molto colpito e scosso da quanto accaduto, ci risentiremo senz’altro, lui non ha mai allenato in C ma a priori io non lo scarto, proprio perché come ho detto cerco un profilo col fuoco dentro e voglia di rivincita".