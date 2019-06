Venezia, per la panchina in arrivo Alessio Dionisi dell'Imolese

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Sembra essere arrivata in dirittura d'arrivo la ricerca del nuovo tecnico per il Venezia. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il club lagunare avrebbe deciso di puntare su Alessio Dionisi, tecnico rivelazione dello scorso campionato di Lega Pro sulla panchina dell'Imolese. Dionisi, secondo quanto riportato, sarebbe la scelta del Venezia anche in caso di ripescaggio in Serie B.