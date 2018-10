Venezia, Rogg: "Vecchi? La compattezza è totale"

© foto di Federico De Luca

Andrea Rogg, ad del Venezia, ha commentato il difficile momento della formazione di Stefano Vecchi reduce dalla quarta sconfitta nelle prime sei giornate di campionato (fonte Il Gazzettino): "Ovviamente in società sono momenti di profonda riflessione, non però solo sulla posizione di mister Vecchi, bensì a 360 gradi su tutte le possibili cause di questa situazione. Siamo consci dell’urgenza di trovare una chiave, la scintilla per invertire la rotta, l’importante non è puntare il dito sul tecnico ma fare le giuste valutazioni. Vecchi in bilico? La compattezza è totale, il nostro è un gruppo sano, di professionisti, il Venezia ha già al suo interno quello che serve per far bene. Finora a sprazzi si sono viste cose buone, mancano dei dettagli e qualcosa va fatto, dobbiamo capire quale sia la cosa giusta. I risultati nel bene o nel male non sono mai casuali, c’è qualcosina che ci manca e non sottovalutiamo il fatto di non aver ancora saputo trovare la chiave giusta. Il silenzio di Tacopina? Il presidente sa quali tasti toccare, dopo l’1-1 con il Livorno aveva provato a dare la scossa, ora invece molto rapidamente occorre pensare con lucidità e a mente fredda a tutte le possibili soluzioni".