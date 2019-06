Venezia, salgono le quotazioni di Vivarini per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Venezia sembra aver individuato il profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione. Si tratta di Vincenzo Vivarini, fresco d’addio all’Ascoli, che presto potrebbe risolvere il proprio contratto con i marchigiani. Lo riporta Trivenetogoal.it spiegando che resta da capire se il tecnico darebbe la sua disponibilità solo in caso di riammissione in Serie B o sarebbe pronto a guidare il club anche in Serie C.