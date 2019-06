Venezia, si lavora per liberare Dionisi dall'Imolese

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Continuano i contatti fra Imolese e Venezia per liberare Alessio Dionisi e farlo approdare in laguna come erede di Serse Cosmi in panchina. Secondo quanto riportato da ViaEmiliaNew.com Tacopina è pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 150mila euro inizialmente richiesti dalla società romagnola, per "liberare" lo stesso Dionisi.