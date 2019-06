Venezia, Tacopina: "Non smetto di lottare. Non mi fermo qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è intenzionato a smettere di dar battaglia Joe Tacopina, patron del Venezia, dopo la retrocessione in Serie C del suo club attraverso i playout. "Non abbiamo ancora smesso di lottare - si legge sul Corriere dello Sport -. Sono qui da quattro anni, abbiamo speso tanto per far crescere il progetto Venezia: anche per lo stadio c'è una prima approvazione da parte degli organi preposti. Perciò non intendo fermarmi qui".