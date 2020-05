Verso il Consiglio Federale: la posizione dei 27 club di C che possono aspirare alla B

Se sulle promozioni, specialmente per la quarta, ci sono ancora delle questioni da sciogliere , la Lega Pro sembra più concorde nell'ok al blocco delle retrocessioni. Ecco perché ci si è concentrati molto di più per quel che concerne la situazione legata alle promozioni in Serie B, che non coinvolge solo le capoliste dei tre gironi (Monza, Vicenza e Reggina), ma anche le possibili partecipanti ai playoff, ovvero le squadre classificate fino al 10^ posto di ogni raggruppamento e le finaliste della Coppa Italia di Serie C.

Con TuttoMercatoWeb.com, avevamo già dato un occhio alle posizioni dei vari club, che riproponiamo:

