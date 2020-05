Verso il Consiglio Federale: Serie C, la querelle sulla quarta promossa al centro di tutto

“Detto che starà al Consiglio Federale prendere la decisione finale abbiamo optato per la sospensione del campionato, e con la conseguente promozione in Serie B delle tre società prime nei rispettivi gironi, ovvero Monza, Vincenza e Reggina, il blocco alla retrocessioni in Serie D e ai ripescaggi dalla medesima categoria. per la quarta promossa ha prevalso la scelta di puntare sul merito sportivo, ovvero su quel meccanismo che in tutti questi anni abbiamo utilizzato per dirimere situazioni del genere. Non nego però che c’è stato anche un numero ampio di consensi per fare un tentativo di effettuazione dei playoff e una parte di astenuti": parola del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che, a margine dell'assemblea di C dello scorso 7 maggio, si espresse così ai microfoni di TMW .

LA LEGA PRO DECIDE - Unica Lega, quella della terza serie, ad aver di fatto deciso, con esiti più o meno condivisibili, quello che potrà essere il futuro della stagione 2019-2020. La proposta presentata alla Federazione è quella descritta dal presidente Ghirelli, la palla va ora al Consiglio Federale, che dovrà approvare in toto o in parte - o anche rigettare - quello che è emerso dall'assemblea di inizio mese. I protocolli sanitari, per la Serie C, sono decisamente inattuabile sia a livello di costi che di strutture, ma non è da escludere la possibilità di giocare comunque i playoff.

LA QUARTA PROMOSSA - Tante le soluzioni che potevano essere adottate per stabilire a tavolino, considerando l'eventuale stop dei campionati, la quarta promossa, ma alla fine si è optato per il "merito sportivo", che ha premiato il Carpi, al momento terza nel Girone B. Semplice il calcolo matematico: divisione dei punti in classifica ottenuti fino allo stop per il numero di partite giocate dalla singola squadra, indipendentemente dal fatto che, e occorre ricordarlo, non si è giocato lo stesso numero di partite nei tre gironi.

A ogni modo, quella dei biancorossi, 2,0385 punti a gara (53 punti in 26 gare), è la miglior media tra tutte le pretendenti al "ruolo" di quarta promossa (si considerano le formazioni che potrebbero giocare i playoff).

LA RIVOLTA DELLE SECONDE - Non ci stanno Carrarese, Reggiana e Bari, seconde nei tre gironi di C. Con i pugliesi che addirittura hanno giocato 30 partite, essendo stato il Girone C fermato successivamente agli altri due, che hanno visto completare il percorso fino alla 26esima giornata. Già annunciati ricorsi in varie sedi, per tutelare quello che finora è stato il loro cammino.

LA MATEMATICA CHE NON C'E' - La promozione delle attuali prime in classifica, ha messo tutti d'accordo, ma a ben guardare la matematica non premia nessuno. Soprattutto nel Girone B e C: la Reggina galoppa, ma mancando 8 turni al termine, il Bari avrebbe anche potuto colmare il gap dei 9 punti di distacco, che sono solo 6 nel secondo raggruppamento, dove lo scettro è al momento del Vicenza. La Reggiana, però, è a -6, e con lo scontro diretto da giocare, per altro tra le mura amiche.

Discorso leggermente diverso per il Monza, a + 16 dal secondo posto: 11, però, le gare che separano i brianzoli e la Carrarese, ora seconda, al termine. I punti in palio sono 33. Difficile pensare a un harakiri dei lombardi, ma a livello numerico, il favore matematico non sussiste.