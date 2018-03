Vespa jr: "Entrerò nella Lucchese con una piccola quota"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Tirreno il giornalista Federico Vespa, figlio di Bruno, ha confermato l'intenzione di entrare nella Lucchese con una piccola quota: “L'interesse c'è, ma sto ancora definendo percentuali e termini, in ogni modo non entrerò subito, ma in una seconda fase acquisendo una quota minima del club. Sono in attesa che si definisca l'operazione tra Lucchese e Grassini. - continua Vespa - Mi piacerebbe, benché in minima parte, contribuire al rilancio della Lucchese che merita categorie superiori. Ruolo? Sarei il responsabile dell'area comunicazione”.