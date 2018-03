V.Francavilla, Biason: "Periodo no simile a quello dello scorso anno"

Fonte: TuttoC.com

Carlos Biason, esperto centrocampista della Virtus Francavilla, fa il punto della non proprio rosea situazione dei biancazzurri al Quotidiano di Brindisi: "È un momento no e non riusciamo a concretizzare quelle poche occasioni che creiamo in questo periodo. Forse perché ci vuole del tempo visto che abbiamo cambiato qualcosa in attacco. Anche l'anno scorso ci capitò una situazione uguale: la superammo con il lavoro sul campo e con la compattezza. Cosa che faremo anche questa volta".