Vibonese, Beccaria: "Pronti a rinforzarci a gennaio"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Riscatto immediato per la Vibonese che si mette subito alle spalle la sconfitta col Rende battendo di misura la Viterbese. Il direttore generale rossoblu Danilo Beccaria ne ha parlato con il Quotidiano del Sud: "Ci godiamo questa vittoria, conquistata al cospetto di una formazione di valore, costruita per disputare un campionato di vertice e che ben presto mostrerà a tutti il proprio valore. Sappiamo, anche per averlo sperimentato sulla nostra pelle, quanto difficile sia giocare una partita ogni tre giorni: siamo stati fortunati ad incontrare la Viterbese in questo momento. Tuttavia, non era facile conquistare tre punti dinanzi una squadra formata da calciatori di categoria superiore. Dove possiamo arrivare? Il nostro obiettivo dovranno essere i trentacinque punti, la quota necessaria per ottenere la salvezza, ma staremo a vedere come andranno le prossime partite, dove saremo a fine dicembre. Ripeto, dobbiamo stare con i piedi per terra e pensare, almeno per il momento alla salvezza, unico nostro obiettivo. Se poi, al termine del girone di andata, le cose dovessero andare ancora per il meglio, non c'è dubbio che interverremo sul mercato per rafforzare l'organico con l'unico intento di reperire elementi in grado di consentirci di prenderci belle e ulteriori soddisfazioni".