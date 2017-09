Vibonese, caccia a Sanseverino. Il ds Ferrara: "Si può: c'è la deroga"

Per Giulio Sanseverino è ormai giunta al termine l'avventura con la maglia del Pisa: il calciatore è in uscita, ma entro il termine ultimo del mercato non si è registrata alcuna tratattiva concreta per la cessione. Anche se uno spiraglio rimane sempre aperto - quello della Vibonese - e a confermarlo è il DS nerazzurro Raffaele Ferrara: "Per Sanseverino c'è una trattativa in corso con la Vibonese che ha a sua disposizione un'altra finestra di mercato con deroga dopo la riammissione in C. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni", le sue parole riportate da TuttoLegaPro.