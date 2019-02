Vibonese, Caffo: "I play off per noi sarebbero uno Scudetto"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Il presidente della Vibonese Giuseppe Caffo fa il punto in casa rossoblu dopo il buon pareggio col Catania: "È venuta qui a Vibo pareggiando fuori tempo massimo. Anche il Trapani ha faticato abbastanza contro la nostra squadra. Basti pensare che in casa loro vincevamo a pochi minuti dalla fine. Molte partite si risolvono ormai negli istanti finali, anche oltre il 90°. I rossazzurri hanno un organico allestito per vincere il campionato, ripeto. Temevamo la squadra di Sottil più del Catanzaro. Raggiungere i play off per una realtà come la nostra sarebbe quasi uno scudetto".