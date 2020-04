Vibonese, Caffo: "Ipotesi del sorteggio una scelta non azzeccata e onesta"

Pippo Caffo, presidente della Vibonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad ItaSportPress in merito all’ipotesi di un sorteggio per la determinazione della quarta società promossa in B qualora il campionato di C non dovesse ripartire: "La proposta scaturita dal Consiglio direttivo non mi convince. Giusto fermare il campionato adesso se non ci sono le condizioni con la promozione delle prime tre dei vari gironi, ma io sono del parere che bisogna aspettare che le autorità sanitarie e il governo diano l’autorizzazione e poi tornare in campo anche in estate e a porte chiuse. Sorteggio? Con quale criterio si procederà? Dico questo anche a mio danno visto che noi potremmo grazie alla Dea bendata trovarci in Serie B. Francamente non mi sembra una scelta azzeccata e onesta questa del sorteggio. Lo dico anche a tutela di chi in questo momento si trova nei quartieri alti della classifica".