Vibonese, Caffo: "Squadra senza andar dietro ai procuratori. Se son rose fioriranno"

vedi letture

Con sei risultati utili nelle prime sette giornate di campionato e in vista del match contro il Catania di questo pomeriggio Giuseppe Caffo, presidente della Vibonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoCalcioCatania.com sulle prospettive della compagine calabrese: "Sono rimasto solo ed è chiaro che, in questi casi, fai delle riflessioni e manifesti qualche preoccupazione. Anche nei momenti peggiori, però, quando avevo contro la piazza sono stato sempre fiducioso. Adesso non ho allestito una squadra da primato, ma che se la può giocare con tutte. Abbiamo costruito la rosa in pochissimo tempo e preso, tra gli altri, qualche ragazzo di prospettiva. Ad esempio Plescia, l’ex SPAL Marco Spina. Oppure Sciacca, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e di cui si parla un gran bene. La squadra è stata fatta bene. Se son rose, fioriranno. Abbiamo condotto un mercato tra mille difficoltà, senza andare troppo appresso ai procuratori. Quasi tutti i giocatori sono di nostra proprietà. Aspettiamo altre 3-4 partite per dare ulteriori valutazioni sulla nostra rosa".