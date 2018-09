© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Manuel De Carolis, attaccante tornato a vestire la maglia della Vibonese, ai microfoni del sito ufficiale rossoblu ha dichiarato: "Speravo tanto di tornare in questa città. La società mi ha voluto e farò di tutto per ripagare questa fiducia. È sempre bello tornare dove sei stato bene, questo è un ambiente favoloso. C'è molto da lavorare, i miei compagni già sono in pista da tempo, io mi impegnerò per arrivare quanto prima al massimo della condizione. Sono qui per ripetermi e per fare molto di più. Essere in Serie C con questa maglia è un piccolo sogno che si realizza. Non sottovaluteremo nessuno, cerchiamo di partire col piede giusto".