© foto di Giuseppe Scialla

Il nome di Mario Finizio, difensore classe 1992 in forza alla Vibonese, è stato associato nelle ultime ore da radiomercato al Catania: "Ho letto e sentito anche io questi rumors ma non c’è niente di concreto" ci ha tenuto a specificare in una nota ufficiale il giocatore rossoblù. "Io sono un giocatore della Vibonese e, anche se le attenzioni di altri club fanno sempre piacere, sto benissimo a Vibo. Una società “famiglia” che potrebbe fare scuola in termini di organizzazione e gestione" ha quindi concluso come riporta TuttoC.com.