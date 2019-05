Vibonese, mister Orlandi può lasciare al termine della stagione

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo quasi due anni, potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Nevio Orlandi sulla panchina della Vibonese. Il mister, autore della strepitosa cavalcata che nella stagione 2017-2018 volle dire promozione in Serie C, potrebbe dire addio alla piazza, con i rapporti con il club incrinatisi a gennaio per vedute diverse sul mercato: le sue recenti parole, "Il mio futuro? Intanto sarò qui fino a giugno. Credo che la società abbia le idee chiare, vedremo cosa succederà", non hanno lasciato buoni sentori. A riferire la notizia è Il Quotidiano del Sud.