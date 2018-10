Vibonese, Orlandi: "Affronteremo una corazzata, ma siamo pronti"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Alla vigilia della sfida contro la Casertana, il tecnico della Vibonese Nevio Orlandi ha detto: "Per noi sono importanti tutte le partite, quella di domani a maggior ragione perché affronteremo una vera e propria corazzata di questo campionato. La Casertana è una squadra costruita per vincere il girone ed approdare in Serie B, ma sono certo che saremo in grado di dire la nostra. La Serie C è un campionato completamente diverso da quello che abbiamo vinto lo scorso anno: il rischio di fare brutte figure è sempre dietro l'angolo, ne sa qualcosa anche la Casertana che non è partita benissimo in stagione. Giocheranno davanti al pubblico amico e vorranno certamente riscattarsi dopo le ultime prestazioni non brillanti, ma noi siamo pronti", le sue parole riprese da TuttoC.com.