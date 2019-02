Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Nevio Orlandi, tecnico della Vibonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro con la Casertana, valido per il Girone C di Serie C: "Veniamo da due sconfitte consecutive, è la prima volta che accade e non possiamo non considerare questo fattore. Dobbiamo nutrire un forte senso di rivalsa, a maggior ragione contro un'avversaria attrezzata per stare ai vertici e composta da elementi di categoria superiore. Serviranno intensità e determinazione, oltre allo spirito di sacrificio in fase di non possesso. La nostra squadra è fatta di ragazzi, alcuni molto giovani e dunque più soggetti alla pressione: per loro, e per tutto il club, sarebbe bello vedere lo stadio ancora più vestito di rossoblu per aiutarci a strappare un risultato positivo da questa importantissima partita".