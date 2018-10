Vibonese, Orlandi: "La salvezza passa dalle gare in casa"

Fonte: TuttoC.com

Seconda vittoria consecutiva per la Vibonese che batte 2-0 la Cavese. "Sappiamo che la salvezza passa dalle gare in casa e vincerne due di fila vuol dire tanto in termini di fiducia e di classifica - commenta il tecnico rossoblu Nevio Orlandi - è chiaro che se Rosafio avesse realizzato il rigore staremmo qui a parlare di un'altra gara, ma quell'episodio ci ha dato la scossa decisiva. Ho pensato che Taurino potesse essere l'uomo giusto in quel momento, l'ho fatto entrare ed ha segnato".