Vibonese, Orlandi: "La squadra è cresciuta"

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico della Vibonese Nevio Orlandi ha commentato il successo in casa con la Viterbese: “I laziali sono un’ottima squadra e ha tutti gli elementi per stare far le prime di questo campionato, hanno il fiato corto avendo iniziato a giocare a novembre, compagine muscolare equilibrata con un buon palleggio, forse hanno giocato troppo bassi almeno inizialmente. Dopo lo svantaggio hanno spinto con maggiore insistenza per recuperare il punteggio. Noi ci siamo adattati passando al 3-5-2 senza alterare i nostri equilibri attaccando i loro esterni alti. Abbiamo avuto qualche imprecisione nell'ultimo passaggio, questo è dovuto anche alle condizioni del campo e alla pressione degli avversari. Per le caratteristiche dei nostri giocatori prediligiamo campi maggiormente asciutti, ma non tutti gli errori sono da attribuire delle condizioni terreno di gioco, abbiamo commesso degli errori individuali in alcuni frangenti. La squadra è cresciuta, c'è consapevolezza dei propri mezzi, tutti si danno da fare all'interno del sistema di gioco. Abbiamo saputo anche rallentare il gioco in alcuni frangenti della gara, anche perchè in alcune circostanze giocare con inerzia ti porta ad alcuni squilibri prestando il fianco agli avversari. Abbiamo vinto senza prendere gol e questo mi soddisfa molto. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, noi siamo la Vibonese dobbiamo avere la consapevolezza che mancano molte partite alla fine e il nostro obiettivo deve rimanere la salvezza”.