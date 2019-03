Fonte: TuttoC.com

Nevio Orlandi, allenatore della Vibonese, ha così commentato il pareggio contro la Virtus Francavilla: "La cosa fondamentale è stata restare in partita fino alla fine, restando propositivi anche in dieci uomini. Merito ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. La gara è stata bloccata nella prima fase, poi siamo stati costretti a inseguire il risultato. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo, spostando in avanti il baricentro e sfruttando il palleggio, anche se il campo non era nelle migliori condizioni".