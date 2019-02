© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

E' un pareggio che ha molti risvolti positivi quello conquistato dalla Vibonese contro la Cavese. Con il punto messo in cascina a Cava de Tirreni, infatti, la formazione di Nevio Orlandi ha portato il bottino totale a quota 35, raggiungendo il quinto posto nella classifica del Girone C della Lega Pro per la prima volta nella storia del club calabrese, e rimanendo ad appena quattro lunghezze dal punteggio totale dell'ultima avventura fra i pro della società rossoblu.