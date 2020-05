Vibonese, si pensa alla prossima stagione: idea Saverino per il centrocampo

Futuro in Lega Pro per Francesco Saverino. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC.com, il centrocampista classe 2001 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Acr Messina, sarebbe entrato nel mirino di un club di Serie C. Il calciatore piace molto alla Vibonese che lo vorrebbe alle sue dipendenze per la prossima stagione.