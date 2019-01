Fonte: tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Su Edgar Cani, punta della Vibonese, si è scatenata una vera e propria asta di mercato. Oltre ad Olbia, Arzachena, Teramo e Virtus Verona, spunta una nuova pretendente per il giocatore ed è la Pistoiese. Il calciatore, nativo di Tirana (Albania), ha segnato 2 gol in 16 partite in questo campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.