Vicenza, accordo col Parma per Machin. Il giocatore dice no

Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it il Parma e il LR Vicenza Virtus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista José Machin, classe ‘96, arrivato in estate dal Pescara. Il giocatore, che piace anche al Bari, però non è orientato ad accettare la Serie C.