Gli occhi della Serie C su un ex Avellino. Il centrocampista Fabrizio Paghera, rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione degli irpini all'attuale Serie B, potrebbe ripartire dalla terza serie. Secondo quanto riporta TuttoB.com, sul giocatore ci sarebbero stati i sondaggi di Vicenza e Pro Vercelli. Per Paghera nelle scorse settimane si era fatta avanti anche la Casertana, ma la trattativa al momento sembra essere sfumata.